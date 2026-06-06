کوشیاییگ و 7 زەخمدار وە جەنگیگ چەکداری لە نزیک شار بەعقووبە لە دیالە

شەفەق نیوز - دیالە

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای دیالە، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە کوشیان کەسیگ و زەخمداربۊن هەفت کەس ترەک، لەئەنجام جەنگیگ چەکداری تون لەبان ری (بەعقووبە - عەبدوڵڵا ئبین عەلی) لە نزیک پیەڵ جۆرجییە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: دەزگایەیل ئەمنی رەسینە ئەرا شوین رۊداوەگە و گەمارۆیگ ئەمنی چەسپانن، و دیاری کرد کە تەرم قوربانییەگە بریا ئەرا فەرمانگەی پزیشکی دادوەری، لە مەوقەیگ زەخمدارەیل بریان ئەرا خەسەخانەیگ.

وتیش: تا ئیسە مدووەیل جەنگەگە دیاری نەکریانە، و دەسەڵاتە پەیوەندیدارەیل لێکۆڵینەوە لە رۊداوەگە واز کردنە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە و دەسگیرکردن ئەو کەسەیلە کە لەناوی بوینە.