کوشیاین ژنیگ وە 37 چەقوو وە دەس براگەی لە کەرکووک

سەرچەوەیگ پزیشکی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە کوشیاین ژنیگ کە تەمەنی رەسێدە 32 ساڵ دۊای ئەوە کە کەفتە وەر چەقوو وەشانن وە دەس براگەی لەناو ماڵەگەیان لە ناوچەی حوڕییە لە پارێزگای کەرکووک.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: گەنجیگ وە چەقوو پەلامار لە خوەیشکەگەی خوەی داگە لەناو ماڵەگەی، و 37 چەقۆ داگەسە شوینەیل جیاوازیگ لە لەشی، کە بویە هووکار کوشیانی دەسوەجی لەوەر زەخمدارییە سەختەیلی.

وتیش: قوربانیەگە ئەرا فەرمانگەی پزیشک دادوەری بریاس ئەرا تەواوکردن ریکارە یاساییەیل، لە وەختیگ هیزە ئەمنییەیل دەسکردنە وازکردن لێکۆڵینەوەیگ پەلە ئەرا ئاشکراکردن وردەکارییەیل رویداوەگە و ئەو مدووەیلە کە لەپشت تاوانەگە بوینە.

سەرچەوەگە وتیش: هیزە ئەمنییەیل دەسوەجی دۊای رەسین زانیارییەیل رەسینە شوین رویداوەگە، و ریکارەیل یاسایی وەرانوەر توومەتبارەگە وەپەی یاسا جیوەجی کردن.