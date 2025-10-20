شەفەق نيوز - كەركوك/ تەهران

سەرچەوەیلیگ ئەمنی و پزشکی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردان لە کوشیان 9 عراقی، مناڵیگ و دوو دویەت خوەنەوار هاناویان وە دوو رویداو جیاجیا لە کەرکوک و ئیران.

سەرچەوەیگ ئەمنی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداویگ هاتوچو لە نزیک ناوچەی پیشەسازی لە کەرکوک بویە مدوو کوشیان پیای پیریگ لە شوین رویداوەگە، و پولیس لێکۆڵینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە واز کرد.

وتیش: رویداویگ ترەک شەوەکی زوی لەبان ری حەولی ناوەین ماشینیگ مەدەنی و تانکەریگ شارەوانی کەرکوک بویە مدوو کوشیان دوو ژن.

وەچەودیەیل وتن: ئەو ژنە کە ماشین رانیە مەوقەی رانستن مۆبایل وە دەسیەو بویە و وینە گردیە، کە ماشین لە دەسی دەرچگ و داد لەو تانکەرە.

وەرپرسیگ لە تەندروسی کەرکوک راگەیان کە قوربانیەیل هەرلە نيان سەردار مەجيد لەداڵگبوی ساڵ 2003، خوەنەوارە، و ئامینە ئەحمەد تەها لەداڵگبوی ساڵ 2008 هەمیش خوەنەوارە، و عەواد خەلەف شابو لەداڵگبوی ساڵ 1937 خانەنشینە.

وەرانەور ئەوە، سەرچەوەیگ ئەمنی ترەک ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا لە کوشیان 6 عراقی، گشتیان خەڵک بەسرەن، مناڵیگ هاناویان، وە رویداویگ هاتوچو دڵتەزن لەبان ری خورەمشەهر لە ئیران.

واسش: تەرم قوربانیەیل دریا دەس خەسەخانەیگ نزیک تا کەسوکارەیلیان وەریانبگرن.