کوشیان 8 کەس و زەخمداری وە وەئامانجگردن بارەگای حەشد شەعبی لە کەرکوک
2026-03-12T07:40:03+00:00
شەفەق نیوز ـ کەرکوک
سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای کەرکوک، خەوەردا پەلاماردان ئەمنیداری نهێنی لە دەسەی حەشد شەعبی.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "بارەگای فەوج تایوەت ـ ئەمینداری گشتی نهێنی لە دەسەی حەشد شەعبی، لە کویچەی بەدر پارێزگای کەرکوک کریارە ئامانج".
وتیش؛ "تا ئیسە چۆنیەتی وە ئامانجگردنەگە نەزانیاس، هێزەیل ئەمنی رویکردنە شوین رویداوگە لێکۆڵینەوە لەلی کەن" وتیش "وە ئامانجگردنەگە بویە مدوو مردن 7 کەس و زەخمداری 1 کەس".