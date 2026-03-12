‏کوشیان 8 کەس و زەخمداری وە وەئامانجگردن بارەگای حەشد شەعبی لە کەرکوک

2026-03-12T07:40:03+00:00

شەفەق نیوز ـ کەرکوک

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای کەرکوک، خەوەردا پەلاماردان ئەمنیداری نهێنی  لە دەسەی حەشد شەعبی.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "بارەگای فەوج تایوەت ـ ئەمینداری گشتی نهێنی لە دەسەی حەشد شەعبی، لە کویچەی بەدر پارێزگای کەرکوک کریارە ئامانج".

‏وتیش؛ "تا ئیسە چۆنیەتی وە ئامانجگردنەگە نەزانیاس، هێزەیل ئەمنی  رویکردنە شوین رویداوگە لێکۆڵینەوە لەلی کەن" وتیش "وە ئامانجگردنەگە بویە مدوو مردن 7 کەس و زەخمداری 1 کەس".

