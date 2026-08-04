کوشیان 6 زیارەتکار وە رویداویگ هاتوچو رخبار لە دیوانیە

شەفەق نیوز - دیوانیە

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەر داد لە گیانلەدەسدان 6 زیارەتکار کە ژنیگ لەناویانیە وە رویداویگ هاتوچو رخبار کە لەناوەین هەردوگ قەزای "عفەک" و "ئال بدێر" لە پارێزگای دیوانیە باشوور عراق رۊ دا، دۊای گلەوخواردنیان لە زیارەت چلە.

ئی رویداوە تیەێد وەگەرد رویداویگ هاوشیوە تیەێد کە لە وەختیگ زۊ لە شەوەکی ئمڕوو سێشەممە رۊ دا و بۊە مدوو گیانلەدەسدان چوار کەس و زەخمداربۊن دوو کەس ترەک لە ئەنجام پلیان ماشینەیلیان لەبان ری ناودەوڵەتی کە پارێزگایەیل زیقار و بەسرە وە یەکەوە بەسێد، لە خوەراوای شار ناسریە لەوەخت گلەوخواردنیان لە شار کەربەلا دۊای جیوەجیکردن زیارەت چلە.