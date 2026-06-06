کوشیان 3 کەس و زەخمداربۊن دوو مەدەنی وە دوو رۊداو هاتوچوو لە کەرکووک

شەفەق نیوز - کەرکووک

سێ کەس گیان لەدەسدان، ئمڕوو شەممە، لەئەنجام رۊداو پلیان ماشینیگ لە ناحیەی تازە لە باشوور خوەرهەڵات پارێزگای کەرکووک.

سەرچەوەیگ ئەمنی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ماشینیگ مەدەنی لەبان یەکیگ لە ریەیل ناحیەگە پلیا، کە بویە هووکار گیانلەدەسداین سێ کەس دەسوەجێ لەوەر زەخمە سەختەیلیان.

لە رۊداویگ هاتوچوو جیاواز، دوو مەدەنی وە زەخمەیل جیاجیا زەخمدار بۊن لەئەنجام رۊداویگ دۊەم کە لەبان ری کەرکووک - ئاڵتون کۆپری - هەولێر رۊدا.

وتیش: تیمەیل فریاکەفتن رەسینە شوین هەردوج رۊداوەگە، و زەخمدارەیل ئەرا خەسەخانە بریان، و تەرم قوربانییەیل بریان ئەرا فەرمانگەی پزیشک دادوەری.

وتیش: لایەنە تایبەتمەنەیل لێکۆڵینەوە واز کردنە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە.