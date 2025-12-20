یەک کوشیان و11 زەخمداری وە رویداوەیل هاتوچو لە نەینەوا و دیالە

شەفەق نيوز- نەینەوا/ ديالە

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای نەینەوا، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە توومارکردن زەخمداری هەفت کەس وە رویداوەیل هاتوچو جیاجیا لە ماوەی 24 ساعەت گوزەشتە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: پەنج رویداو لەلییان لەناو ساڵ موسڵ توومار کریانە، لەناوەین گەڕەک سۆمەر، و ناوەند شارەگە، و ناوچەی نەبی یونس، و گەڕەک مەزارعر و رویداوەیلیگ لە ناحیەی حەمام عەلیلر و قەزای تەلەعفەر.

وتیش: زەخمدارەیل ئەرا خەسەخانە بریان، و لایەنەیل پەیوەندیدار لێکۆڵینەوە لە رویداوەیل واز کردن،

لە دیالە، سەرچەوەیگ ترەک ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: کەسیگ مەدەنی لە ئەنجام رویداویگ تلیان وەلایەن ماشینیگ جی ئەم سی لەبان ری بەغداد - کەرکوک گیانی لەدەسدا.

سەرچەوەگە وتیش: چوار کەس لە ئەنجام رویداویگ ناوەین ماشینیگ و بارهەڵگریگ لە قەزای خانەقین زەخمدار بوین.