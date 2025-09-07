کوشیان و زەخمداری 7 کەس لە ئەنجام رویداویگ هاتوچو لەبان ری بابل - نەجەف
2025-09-07T06:15:04+00:00
شەفەق نيوز- نەجەف
سەرچەوەیگ ئەمنی خەوەردا لە کوشیان چوار کەس و زەخمداری سێ کەس ترەک لە ئەنجام رویداویگ هاتوچو دڵتەزن لەناوەین دوو ماشین لە چواڕییان کفل ناوەین پارێزگایل بابل و نەجەف.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: هیزەیل ئەمنی رەسینە شوین رویداوەگە و تەرم قوربانیەیل ئەرا پزشک دادوەری بریا، و زەخمدارەیل ئەرا خەسەخانە.
مدووەیل رویداوەگە وە کوتپڕ ئاشکرا نەوی، و لایەنەیل پەیوەندیدار لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە واز کردن.