کوشیان و زەخمداری 7 کەس لە ئەنجام رویداویگ هاتوچو لەبان ری بابل - نەجەف

شەفەق نيوز- نەجەف

سەرچەوەیگ ئەمنی خەوەردا لە کوشیان چوار کەس و زەخمداری سێ کەس ترەک لە ئەنجام رویداویگ هاتوچو دڵتەزن لەناوەین دوو ماشین لە چواڕییان کفل ناوەین پارێزگایل بابل و نەجەف.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: هیزەیل ئەمنی رەسینە شوین رویداوەگە و تەرم قوربانیەیل ئەرا پزشک دادوەری بریا، و زەخمدارەیل ئەرا خەسەخانە.

مدووەیل رویداوەگە وە کوتپڕ ئاشکرا نەوی، و لایەنەیل پەیوەندیدار لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە واز کردن.