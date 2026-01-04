‏‏کوشیان و زەخمداری 5 کەس وە تەقیان وەجیماگەیل جەنگی داعش لە خوەرئاوای موسڵ3

‏شەفەق نیوز ـ نەینەوا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای نەینەوا، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە کوشیان دوو گەنج و زەخمداری 3 کەس ترەک لە ئەنجام تەقیان بۆمبیگ لە وەجیماگەیل رێکخریاگ داعش وەبان شوان پەسەیلە لە نزیک ناحیەی عیازیە خوەرئاوای موسڵ.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "بۆمبەگە لە وەجیماگەیل رێکخریاگ تیرۆرستیەگەس، مەوقەی رەدبوین قووربانیەیل لەناوچەیگ دەوروگەرد نزیک ناحیەی تل عەبتە خوەرئاوای موسڵ تەقیە لە ئەنجام دوو کوشیان و سێ زەخمداریبوین هەس.

‏وتیش، "هێزەیل ئەمنی ئاخڵەی شوین رویداوەگە دان و لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە وازکردن، و تەرمەیل قوربانیەل ئەرا پزیشک دادوەری کلکریا و زەخدارەیلیش ئەرا چاەسەرکردن بریانە خەستەخانە.