کوشیان و زەخمداری 5 کەس وە تەقیان وەجیماگەیل جەنگی داعش لە خوەرئاوای موسڵ3
شەفەق نیوز ـ نەینەوا
سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای نەینەوا، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە کوشیان دوو گەنج و زەخمداری 3 کەس ترەک لە ئەنجام تەقیان بۆمبیگ لە وەجیماگەیل رێکخریاگ داعش وەبان شوان پەسەیلە لە نزیک ناحیەی عیازیە خوەرئاوای موسڵ.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "بۆمبەگە لە وەجیماگەیل رێکخریاگ تیرۆرستیەگەس، مەوقەی رەدبوین قووربانیەیل لەناوچەیگ دەوروگەرد نزیک ناحیەی تل عەبتە خوەرئاوای موسڵ تەقیە لە ئەنجام دوو کوشیان و سێ زەخمداریبوین هەس.
وتیش، "هێزەیل ئەمنی ئاخڵەی شوین رویداوەگە دان و لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە وازکردن، و تەرمەیل قوربانیەل ئەرا پزیشک دادوەری کلکریا و زەخدارەیلیش ئەرا چاەسەرکردن بریانە خەستەخانە.