‏کوشیان و زەخمداری 4 هاوڵاتی وە تەقینەوەیگ لە ئەنبار

‏شەفەق نیوز ـ ئەنبار

‏قائیمقام قەزای قائم لە پارێزگا ئەنبار، تورکی محەمەد، ئمڕوو یەکشەممە، کوشیان گەنجیگ و زەخمداری سێ کەس ئاشکراکزد وە تەقیان وە جیماگەیل"داعش" تیرۆرستس لە ناوچەی سەعدە.

‏محەمەد وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "گەنجەیل گەشتیگ وەناو قەزاگە کردنە هنای بوومبەگە تەقیاس لە ئەنجام یەکیگیان کوشیا و سێ کەس زەخمداربوی ئەرا چارەسەرکردن کلکریانە خەستەخانە، بارودۆخ تەدروسیان جیگیرە".

‏وتیش؛ "رویداوەگە مەوقەی گەشت گەنجەیل له ناوچەگە رویدایە، وەبی ئەوەگ ئاگاداربوون لە وەجیماگەیل جەنگی و مین هەس کە لەماوەی کۆنترۆلکردن رێکخریاگ تیرۆرستی کاڵیانە" دیاریکرد "ناوچەی سەعدە وە یەکیگ لە ناوچە پیسبویەیل وە مین و هاوەن دانرێد، تا ئیرنگە وە تەواوی پاکەوکردن و هەڵگردن مین ئەرای نەکریاس".