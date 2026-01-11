کوشیان و زەخمداری 4 کەس لە یەک خیزان وە پلیان ماشین لەبان ری بەغداد - كەركوك

شەفەق نيوز - ديالە

سەرچەوەیگ ئەمنی وەرپرس، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە کوشیان و زەخمداری چوار کەس لە یەک خیزان لە ئەنجام رویداویگ هاتوچو لەبان ری بەغداد - كەركوك.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: خەسیگ مەدەنی گیانی لە و سێ کەسیش زەخمدار بوین، و گشتیان لە یەک خیزانن، لە ئەنجام پلیان ماشینیان لەبان ری بەغداد - كەركوك نزیک ناحیەیی عزێم لە پارێزگای دیالە.

وتیش: تەرمەگە ئەرا پزشک دادوەری بریا و زەخمدارەیل ئەرا خەسەخانە.