کوشیان و زەخمداری 4 کەس لە یەک خیزان وە پلیان ماشین لەبان ری بەغداد - كەركوك
2026-01-11T06:46:07+00:00
شەفەق نيوز - ديالە
سەرچەوەیگ ئەمنی وەرپرس، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە کوشیان و زەخمداری چوار کەس لە یەک خیزان لە ئەنجام رویداویگ هاتوچو لەبان ری بەغداد - كەركوك.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: خەسیگ مەدەنی گیانی لە و سێ کەسیش زەخمدار بوین، و گشتیان لە یەک خیزانن، لە ئەنجام پلیان ماشینیان لەبان ری بەغداد - كەركوك نزیک ناحیەیی عزێم لە پارێزگای دیالە.
وتیش: تەرمەگە ئەرا پزشک دادوەری بریا و زەخمدارەیل ئەرا خەسەخانە.