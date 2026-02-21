کوشیان و زەخمداری 15 کەس وە رویداوەیلیگ هاتوچو جیاجیا لە بەغداد و نەینەوا

شەفەق نيوز- نەینەوا

سەرچەوەیگ ئەمنی لە نەینەوا، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە کوشیان کەسیگ و زەخمداری نۆ کەس ترەک لە ئەنجام رویداوەیل هاتوچو جیاجیا لە گشت پارێزگاگە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ژنیگ لە ئەنجام رویداویگ هاتوچو لە گەڕەک سۆمەر باشوور خوەرھەڵات موسڵ گیانی لەدەسدا، و نۆ کەسیش وە رویداوەیلیگ ترەک زەخمدار بوین.

دیاری کرد کە سێ زەخمدار وە رویداویگ هاتوچو لە گەڕەک بەکر توومار کریان، و سێ ترەک لە گەڕەک غوفران، بیجگە رویداویگ هاتوچو ترەک لەبان ری شنگال - تەلەعفەر، دیاری کرد کە زەخمدارەیل ئەرا خەسەخانە بریان و لێکۆڵینەوە لە رویداوەیل واز کریا.

لە بەغداد، دوو کەس گیانیان لەدەستدان و سێ کەسیش زەخمدار بوین، لە ئەنجام رویداو لادان ماشینیگ لە ریەگەی خوەی کە داد لە پارچە کۆنکریتیگ.

سەرچەوەیگ ئەمنی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداوەگە بویە مدوو تلیان پەنج کەس یەکیگیان کەمئەندامە، دیاری کرد کە رویداوەگە لە قەزای ئەبو غرێب توومار کریاس.