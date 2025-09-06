کوشیان و زەخمداری 10 کەس وە سێ رویداو هاتوچو لە دوو پارێزگای عراق

شەفەق نيوز- سەڵاحەدین/ موسەنا

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە کوشیان و زەخمداری 10 کەس وە سێ رویداو هاتوچو جیاجیا لە پارێزگایەیل سەڵاحەدین و موسەنا.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداو یەکەم لەبان ری بەغداد-كەركوك نزیک سولەیمان بەگ بویە لە پارێزگای سەڵاحەدین، دیاری کرد کە رویداوەگە ناوەین ماشینیگ ساڵۆن و ماشینیگ بارهەڵگر بویە مدوو زەخمداری 6.

وتیش: رویداو دویەم لە ئەنجام پلیان ماشینیگ بارهەڵگر لەبان ری موسڵ - بەغداد لە پارێزگای سەڵاحەدین بویە، چوینکە رانددەگە سەری لەناو مۆبایل بویە, کە بویە هوکار کوشیان کەسیگ و زەخمداری کەسیگ ترەک.

سێیەم رویداویش لە ئەنجام رویداویگ هاتوچو لەبان ری سماوە - خزر لە پارێزگای موسەنا بویە مدوو کوشیان دوو کەس لە ئەنجام سزیان ماشینیان.

سەرچەوەگە وتیش: زەخمدارەیل ئەرا خەسەخانە بریان، و تەرم قوربانیەیل ئەرا پزشک دادوەری.