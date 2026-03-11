‏کوشیان و زەخمداری وە گورزیگ وەبان بنکەی حەشد شەعبی لە قەزای قائیم ئەنبار

‏شەفەق نیوز ـ ئەنبار

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، شەفەق ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە کوشیان و زەخمداری لە ئەنجام گورزەیگ ئاسمانی کە بارەگای حەشدی شەعبی لە نزیک کڕ سنووری لە قەزای قائیم لە خوەرئاوای ئەنبار کردە ئامانج.

‏سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، گورزەگە بارەگەگە کردە ئامانج بی ئەوەگ دەمودەس لایەن جیوەجیکارەگەی دیاری بوود، و بویە مدوو کوشیان کەسیگ و زەخمداری پەنج کەس تر لە ئامارەیل سەرەتایی.

‏ئەوزەڵکردنەیل لە دویای گورزەیل هاوشێوەیگ تێد کە بارەگایل حەشدی شەعبی لە ئەنبار، دیالە، بابل، و نەینەوا کریاە ئامانج و بویە مدوو کوشیان و زەخمداری.

