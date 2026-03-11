کوشیان و زەخمداری وە گورزیگ وەبان بنکەی حەشد شەعبی لە قەزای قائیم ئەنبار
شەفەق نیوز ـ ئەنبار
سەرچەوەیگ ئەمنی، شەفەق ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە کوشیان و زەخمداری لە ئەنجام گورزەیگ ئاسمانی کە بارەگای حەشدی شەعبی لە نزیک کڕ سنووری لە قەزای قائیم لە خوەرئاوای ئەنبار کردە ئامانج.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، گورزەگە بارەگەگە کردە ئامانج بی ئەوەگ دەمودەس لایەن جیوەجیکارەگەی دیاری بوود، و بویە مدوو کوشیان کەسیگ و زەخمداری پەنج کەس تر لە ئامارەیل سەرەتایی.
ئەوزەڵکردنەیل لە دویای گورزەیل هاوشێوەیگ تێد کە بارەگایل حەشدی شەعبی لە ئەنبار، دیالە، بابل، و نەینەوا کریاە ئامانج و بویە مدوو کوشیان و زەخمداری.