کوشیان و زەخمداری چوار کەس وە تەقەکردن لە باشوور عراق

شەفق نيوز- زیقار/ موسەنا

سەرچەوەیگ ئەمنی لە زیقار، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە زەخمداربوین دوو کەس لەناو وەردەوەردەیگ چەکدار لە باشوور و باکوور ناوەند پارێزگاگە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: کەسیگ وە چەن گولەیگ زەخمدار بوی لە ئەنجام تەقەکردن وەگەرد کەسیگ ترەک ناو بازاڕ سوق شیوخ ناوڕاس ناسریە، و کەسیگیش لە گەڕەک ئیعلام هەمیش لە رویداویگ لەوجویرە لە قەزای غەراف زەخمدار بوی.

سەرچەوەگە وتیش: تاوانکارەیل لە تەقەکردن سوق شیوخ دەسگیر کریان.

لە پارێزگای موسەنا، دوو کەس وە پەلاماریگ چەکدار لەبان ری گشتی لە ناحیە دەراجی خوەرھەڵات شار سماوە ناوەند پارێزگاگە کوشیانە.

سەرچەوەیگ ترەک وت: لێکۆڵینەوەی سەرتایی نشان دەێد کە رویداوەگە لە ئەنجام تووڵەسەنین هووزانە بویە، و تاوانکارەیل وەرەو شوین نادیاریگ واینە.