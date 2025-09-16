کوشیان و زەخمداری ئەندامەیل ئەمنی و دەسگیرکردن 7 توومەتبار لە باشوور عراق

شەفەق نیوز ـ میسان/ موسەنا

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە کوشیان و زەخمداری 7 کەس توومەتبار و زەخمداری ئەندامیگ ئەمنی مەوقەی جیوەجیکردن فەرمان دەسگیرکردن لە پارێزگایەیل میسان و موسەنا.

وەپای سەرچەوەگە، کە قسە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز کرد، چەکدارەیل نەناسریایگ وەبان ماتووڕ سکیل تەقە لە گەنجیگ (32) ساڵان کردنە لە ناحیەی عەدل باشوور پارێزگای میسان، بویەسە مدوو دەسوەجی کوشیانی.

وتیش، "لایەنەیل پەیوەنیدار لێکۆڵینەوە لە رویدوەگە وازکردنە ئەرا چۆنیەتی رویداوەگە" وتیش "لێکۆڵینەوەیل سەرەتایی دووپاتکەن رویداوەگە وە مدوو گیچەڵ هووزانەی کوەنە بویە و لێکۆڵینەوە وەردەوامە".

سەرچەوەی ئەمنی ترەک خەوەردا لە "زەخمداری ئەندامیگ ئەمنی مەوقەی جیوەجیکردن ئەرک دەسگیرکردن دوو لە توومەتبارەیل، لە شار سەماوە ناوەن پارێزگای موسەنا".

وەپای سەرچەوەگە، 7 کەس دەسگیرکریان کە دەسدرویژی کردنە و رێکار یاسایی وەرگردنە وەلایەن بەش بەڕەنگاربوین تاوانەیل سەماوە.