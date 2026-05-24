‏کوشیان و زەخمداری شمارەیگ ئەندام دەزگای دژە تیرۆر وە تەقیان بۆمب لە نەینەوا

شەفەق نیوز ـ نەینەوا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە کوشیان و زەخمداری ئەندامەیل دەزگای دژە تیرۆر وە تەقیان بۆمب لە نەینەوا.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، بۆمبەگە لە دورگەی حەزر لە پارێزگاگە تەقیاس.

‏وتیش؛ بویەسە مدوو کوشیان دوو ئەندام دەزگاگە و زەخمداری 5 کەس ترەک.

‏لە رویداویگ جیا، سەرچەوەگە خەوەردا لە کوشیان گەنجیگ لەداڵگبوی 2001 وە مدوو تەقیان مین لە بەرزایەیل تەیب کە کەفێدە بان کڕ سنوور ناوەین ئیران و عراق لە چوارچمگ سنوور ئیداری میسان.

‏وتیش؛ "وەپای نیشانەیل سەرەتایی مینەە گلەوخوەد ئەرا گوزەشتە، ناوچەگە تا ئیسە تەقەمەنی و مین وەجیماگەیل جەنگ هەشتاگان گرێدەخوەی، کە ماوەی جاریگ بوودە مدوو قوربانیبوین".

