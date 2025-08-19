کوشیان و زەخمداری سێ ئەندام ئەمنی لە هیزگردن ئاگر لەناو زیندان ئەبو غرێب لە بەغداد

شەفەق نيوز - بەغداد

وەزارەت داد، ئمڕوو سێشەممە، هیزگردن ئاگر لەناو یەکیگ لەو هۆڵویلە راگەیان کە لەژیر خاسەوکردن بویە، و زیندانی لەناوی نەویە لەناو زیندان ئەبو غرێب لە بەغدای پایتەخت.

وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئاگرەگە بویە مدوو کوشیان یەکیگ لە فەرمانبەرەیل و زەخمداری دووان ترەک.

وەگورەی بەیاننامەگە، تیمەیل وەرگری شارستانی توەنستن زویوەزوی و وەتوانای بەرزیگ ئاگرەگە کپەو بکەن و نەیلن بڕەسێدە ئەو شوینەیل زیندانەگە، و زەخمدارەیل ئەرا خەسەخانە بریان.

بەیاننامەگە وتیش: خالد شوانی وەزیر داد وەگەرد رویداوەگە رەسیە شوین زیندانەوە تا بکەفێدە فتراق رویداوەگە، و دڵنیایی لە تەندروسی زەخمدارەیل بکەێد، و خوەی سەرپەرشتی لە تەقەلای تیمەیل وەرگری شارستانی و تیمەیل تایبەت بکەێد، و لە خود وەختەگە فەرمان وازکردن لێکۆڵینەوە لە مدووەیل ئاگرەگە دا.

لەی باوەتە، سەرچەوەیگ لە وەرگری شارستانی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: تیمەیل وەرگری شارستانی ئاگریگ لەناو کەڕەڤانیگ کپەو کردن لەناوی مار خاسەوکردن فەرمانگەی چاکسازی نزیک زیندان ژنەیل بوی لە زیندان ئەبو غرێب.