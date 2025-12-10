کوشیان و زەخمداری سێ کەس وە رویداویگ هاتوچو دڵتەزن لەبان ری تكريت - كەركوك

شەفەق نيوز- كەركوك

سەرچەوەیگ لە پولیس هاتوچو کەرکوک، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە کوشیان کەسیگ و زەخمداری دوو کەس ترەک وە رویداویگ هاتوچو دڵتەزن لەبان ری تكريت - كەركوك.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداویگ هاتوچو دڵتەزن لەبان ری تكريت - كەركوك لە باشوور پارێزگاگە لەناوەین ماشینیگ مارکەی (كيا) وە ماشینیگ بارهەڵگر بشاحنة حمل، بویە هوکار کوشیان کەسیگ و زەخمداری دوو کەس ترەک، ئەرا خەسەخانە بریان.

وتیش: ریەگە هیمان وەتەواوی لەلای کەرکوکەو قیل نەکریاسر کە لەی مانگەیل دویاییە بویە مدوو چەن رویداویگ هاتوچو، لە ئەنجام زەرەد قات هاتوچو لەبان ریەگە و چاڵ و پیچەیل لەبان ئەو پارچە کە تەواو نەکریاس.

سەرچەوەگە وتیش: مەفرەزەیل هاتوچو دەسکردن وە ریکارەیل و رێکخستن جویلەی ماشینەیل.