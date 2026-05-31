‏کوشیان و زەخمداری سێ کەس لە یەک خێزان وە مدوو مەرافەی "سەختیگ" لەبان میراتی لە دیالە

‏شەفەق نیوز ـ دیالە/ بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە دروسبوین مەرافەی چەکداری سەختیگ دویەشەو لەناوەین چەن برایگ وە مدوو میراتی، لەناوچەی "پەروانە" سەر وە قەزای موقدادیە باکوور خوەرهەڵات دیالە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا دوو برا تەقە لە دوو برای تریان کردنە لە ئەنجام یەکیگیان وەگەرد کوڕەگەی کوشیا و سێیەمیش زەخمداربوی، دیاریکرد زەخمدارەگە ئەرا خەستەخانە کلکریاس، تەرمەیل ئەرا پزیشک دادوەری بریان، دەزگایەیل ئەمنی لێکۆڵینەوە لە چونیەتی رویداوەگە وازکردن.

‏فەرماندەیی پۆلیس دیالە دووپاتکرد، وەپای زانیاری سەرەتایەیل تاوانەگە وەلایەن دوو برای قوربانیەیل ئەنجام دریاس، وە مدوو گیچەڵیگ تەقە لەلیان کردنە، بویەسە مدوو کوشیان باوگ و کوڕیگ و زەخمداری برایگ تریان.

‏لە رویداو ترەک کابرایگ بۆمبیگ شیشەی وەناو مادەی مانزین (مولوتوف) خستیەس وەناو ماڵ براگەی کە لە ئەمنیداری کارکەێد لە ناوچەی کەمالیە خوەرهەڵات پایتەخت وابی زەخمداری تەنیا زەرەد مادی هەس.

‏سەرچەوەگە لە پۆلیس ناوخوەیی بەغدا وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، هێزە ئەمنیەیل توومەتبارەگە دەسگیرکردن بڕیارە زیندان ئەرا لێکۆڵینەوە، دیاریکرد رویداوەگە لە ئەنجام گیچەڵ خێزانی بویە.

