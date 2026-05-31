کوشیان و زەخمداری سێ کەس لە یەک خێزان وە مدوو مەرافەی "سەختیگ" لەبان میراتی لە دیالە
شەفەق نیوز ـ دیالە/ بەغدا
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە دروسبوین مەرافەی چەکداری سەختیگ دویەشەو لەناوەین چەن برایگ وە مدوو میراتی، لەناوچەی "پەروانە" سەر وە قەزای موقدادیە باکوور خوەرهەڵات دیالە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا دوو برا تەقە لە دوو برای تریان کردنە لە ئەنجام یەکیگیان وەگەرد کوڕەگەی کوشیا و سێیەمیش زەخمداربوی، دیاریکرد زەخمدارەگە ئەرا خەستەخانە کلکریاس، تەرمەیل ئەرا پزیشک دادوەری بریان، دەزگایەیل ئەمنی لێکۆڵینەوە لە چونیەتی رویداوەگە وازکردن.
فەرماندەیی پۆلیس دیالە دووپاتکرد، وەپای زانیاری سەرەتایەیل تاوانەگە وەلایەن دوو برای قوربانیەیل ئەنجام دریاس، وە مدوو گیچەڵیگ تەقە لەلیان کردنە، بویەسە مدوو کوشیان باوگ و کوڕیگ و زەخمداری برایگ تریان.
لە رویداو ترەک کابرایگ بۆمبیگ شیشەی وەناو مادەی مانزین (مولوتوف) خستیەس وەناو ماڵ براگەی کە لە ئەمنیداری کارکەێد لە ناوچەی کەمالیە خوەرهەڵات پایتەخت وابی زەخمداری تەنیا زەرەد مادی هەس.
سەرچەوەگە لە پۆلیس ناوخوەیی بەغدا وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، هێزە ئەمنیەیل توومەتبارەگە دەسگیرکردن بڕیارە زیندان ئەرا لێکۆڵینەوە، دیاریکرد رویداوەگە لە ئەنجام گیچەڵ خێزانی بویە.