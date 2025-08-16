کوشیان و زەخمداری.. رویداوەیل هاتوچو لە 3 ناوچەی عراق

شەفەق نیوز ــ دیوانیە / بابل/ واست

شمارەیگ لە پارێزگایەیل عراقی، شەوەکی ئمڕوو شەممە، رویداوەیل هاتوچو توومارکردن کە لە ئەنجام مردن و زەخمداری رەخدارەیلیگ لەلی کەفت.

وەرپرس راگەیانن فەرمانگەی تەندروسی پارێزگای دیوانییە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "رویداویگ هاتوچوی لە ناوچەی سەوانیع رویدایە لە ئەنجام دوو کەس گیان لەدەسدان.

لە پارێزگای بابل، پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز دیاریکرد، دوو کەس گیان لەدەسدان و سێیەم کەس زەخمداربوی وە سەختی وە رویداویگ هاتوچو لە خوەرهەڵات پارێزگاگە".

باوجی لە پارێزگای واست، فەرمانگەی تاندروسی لە بەیاننامەی کوڵیگ راگەیان، دوو حالەت زەخمداری سەخت هەس لە ئەنجام پلیان ماشینیگ لە جویر (هايسا)، وە مدوو تەقیان چەرخ نوای لەبان ری کوت ــ بەدرە".