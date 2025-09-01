کوشیان و زەخمداری دوو کەس وە رویداویگ هاتوچو لە بەسرە

شەفەق نيوز- بەسرە

سەرچەوەیگ ئەمنی لە بەسرە، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە کوشیان و زەخمداری دوو کەس وە رویداویگ هاتوچو خوەرئاوای پارێزگاگە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداوەگە لەناوەین ماشینیگ مارکەی (دۆج رام) و ئەوەکە (تويۆتا كراون) لە قەزای زوبێر خوەرئاوای بەسەرە، بویەسە مدوو کوشیان کەسیگ و زەخمداری کەسیگ ترەک.

وتیش: هیزیگ ئەمنی رەسیە شوین رویداوەگە، و تەرمەگە ئەرا پزشک دادوەری کلکرد، و زەخمدارەگە ئەرا خەسەخانە گ، و لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە واز کریا.