کوشیان و زەخمداری دوو کەس وە رویداویگ هاتوچو لە بەسرە
2025-09-01T15:00:33+00:00
شەفەق نيوز- بەسرە
سەرچەوەیگ ئەمنی لە بەسرە، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە کوشیان و زەخمداری دوو کەس وە رویداویگ هاتوچو خوەرئاوای پارێزگاگە.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداوەگە لەناوەین ماشینیگ مارکەی (دۆج رام) و ئەوەکە (تويۆتا كراون) لە قەزای زوبێر خوەرئاوای بەسەرە، بویەسە مدوو کوشیان کەسیگ و زەخمداری کەسیگ ترەک.
وتیش: هیزیگ ئەمنی رەسیە شوین رویداوەگە، و تەرمەگە ئەرا پزشک دادوەری کلکرد، و زەخمدارەگە ئەرا خەسەخانە گ، و لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە واز کریا.