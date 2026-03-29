کوشیان و زەخمدار بوین ٤ سەرباز ئسرائیلی لە جەنگەیل باشوور لوبنان
شەفەق نیوز - قودس
سوپای ئسرائیل، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان سەربازیگ وە پلەی رەقیب کوشیا و سێ کەس تریش وە جور "ناوڕاسیگ" زەخمدار بوینە، لە وەخت جەنگەیل ناوچەی باشوور لوبنان.
سوپا لە بەیاننامەیگ ئاشکراکرد، ئەو رەقیبە کە کوشیاس تەمەنی 22 ساڵ بویە و خەڵک شار "نیو هایڤن" لە ویلایەت کۆنێتیکت ئەمریکایە، و دیاریکرد سەر وە کەتیبەی 890 بویە لە لیوای چەتروازەیل دویەکە شەممە لە ناو جەنگ کوشیاس.
وتیش؛ زەخمدارەیل ئەرا چارەسەرکردن بریانە دویای ئەوەگ خێزانەیلیان خەوەردارکریان.