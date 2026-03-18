‏کوشیان و زەخمداربوین ٥ ئەندام لە پەلاماریگ وەبان بارەگای فەرماندەی ئۆپەراسیۆنەیل حەشد شەعبی لە ئەنبار

ئەنبار

‏حەشد شەعبی لە عراق، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان سێ ئەندام کوشیانە و چەن کەس تریش زەخمداربوینە، دوای ئەوەگ بارەگای قاسم مصلح، فەرماندەی ئۆپەراسیۆنەیل کەرت ئەنبار لە حەشد شەعبی لە قەزای قائیم لە خوەرئاوای پارێزگای ئەنبار، وەگەرد بارەگای فەوج دویەم سەر وە لیوای 45، کەفتنە وەر پەلاماریگ ئاسمانی.

‏وەپای بەیاننامەیگ لە حەشدی شەعبی رەسیەسە دەس ئاژانس شەفەق نیوز، پەلامارەگە "لە سەعات 16:10 ئەنجام دریاگە و خاڵەیل ئەمنییگ کردەسە ئامانج کە لە وەخت جەنگ دژ وە رێکخریاگ تیرۆریستی داعش وەرگری عراق کرد و ئەمن و ئاسایش لە زەوی چەسپاننە".

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە ئەنبار ئەرا ئاژانس شەفق نیوز راگەیان، ئمڕوو چوارشەممە خاڵ وشکنین "شەهید حەیدەر" سەر وە کەتائیب حیزبوڵای ناو حەشدی شەعبی لە قەزای قائیم کەفتەسە وەر پەلاماریگ ئاسمانی، ئەوەیش دوای کیشانەوەی هێزەیل سوپا و پۆلیس لەو شوونە.

‏وتیش؛ پەلامارەگە بویە هووکار زەخمداربوین چەن کەسیگ، باوجی تا ئیسە هویچ حالەتیگ لە گیانلەدەسدان (کوشیان) تۆمار نەکریایە.

‏لە رویداویگ جیا، سەرچەوەگە دیاریکرد ئەرا، ئەمریکا گورز وەبان بارەگەی ئۆپراسیۆنەیل حەشد شەعبی لە بارەگای تیم هەفت لە پارێزگای ئەنبار وەشانییە.

‏

‏

‏

‏

‏