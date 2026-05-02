کوشیان و زەخمداربوین دوو کەس وە دوو رویداو تەقەکردن لە میسان و زیقار

شەفەق نیوز - میسان

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای میسان، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە کوشیان کەسیگ ومدوو وەردەوەردەیگ لە باکوور ناوەن پارێزگاگە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: وەردەوەردەیگ چەکداری لەناوەین ئامووزایەیل، رەسیە کوشیان یەکیگیان لە تەمەن بیسەیل لەئەنجام ناکۆکییەیل وەرین لەناوەین هەردگ لایەنەگە.

وتیش: هیزیگ ئەمنی دەور شوین رویداوەگە گرد و تەرمەگە ئەرا پزیشکی دادوەری بریا ئەرا تەواوکردن رێکارە یاساییەیل، و وەشوینکەفتن تاوانبارەگە کە ئەرا شوینیگ نادیار وایە.

لە پارێزگای زیقار، سەرچەوەیگ ئەمنی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: کەسیگ وە گولەیگ زەخمدار بوی لەئەنجام پەلاماریگ چەکداری لە قەزای غەڕاف لە باکوور پارێزگای زیقار.

دیاری کرد کە زەخمدارەگە ئەرا خەسەخانە بریاس و لە رەوش سەختیگ بویە.