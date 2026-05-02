کوشیان و زەخمداربوین دوو کەس وە دوو رویداو تەقەکردن لە میسان و زیقار
شەفەق نیوز - میسان
سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای میسان، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە کوشیان کەسیگ ومدوو وەردەوەردەیگ لە باکوور ناوەن پارێزگاگە.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: وەردەوەردەیگ چەکداری لەناوەین ئامووزایەیل، رەسیە کوشیان یەکیگیان لە تەمەن بیسەیل لەئەنجام ناکۆکییەیل وەرین لەناوەین هەردگ لایەنەگە.
وتیش: هیزیگ ئەمنی دەور شوین رویداوەگە گرد و تەرمەگە ئەرا پزیشکی دادوەری بریا ئەرا تەواوکردن رێکارە یاساییەیل، و وەشوینکەفتن تاوانبارەگە کە ئەرا شوینیگ نادیار وایە.
لە پارێزگای زیقار، سەرچەوەیگ ئەمنی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: کەسیگ وە گولەیگ زەخمدار بوی لەئەنجام پەلاماریگ چەکداری لە قەزای غەڕاف لە باکوور پارێزگای زیقار.
دیاری کرد کە زەخمدارەگە ئەرا خەسەخانە بریاس و لە رەوش سەختیگ بویە.