کوشیان و ەخمداری 6 کەس وە گورزەیگ "نادیار" لەدیالە
شەفەق نیوز ـ دیالە
سەرچەوەیگ ئەمنی لە دیالە، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە کوشیان و زەخمداری شەش کەس کە هاتێ سەر وە حەشد شەعبی بوون وە گورز سەرچەوە "نادیاریگ" لە باکوور خوەرهەڵات پارێزگاگە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق وت، "چوار کەس کوشیان و دوانیش زەخمداربوین وە گورز نادیاریگ کە بنکەی جەمەلۆن لە ناوچەیگ کشاوەرزی دەوروگەرد قەزای موقدادیە باکوور خوەرهەڵات کردنە ئامانج".
وتیش؛ تەرمەگە ئەرا فەرمانگەی پزیشک دادوەری کلکریاس ئەرا تەواوکردن رێکارەیل یاسایی و زەخمداریەیل ئەرا نزیکترین خەستەخانە کلکریا.