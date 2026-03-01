‏کوشیان و ەخمداری 6 کەس وە گورزەیگ "نادیار" لەدیالە

2026-03-01T09:12:23+00:00

‏شەفەق نیوز ـ دیالە

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە دیالە، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە کوشیان و زەخمداری شەش کەس کە هاتێ سەر وە حەشد شەعبی بوون وە گورز سەرچەوە "نادیاریگ" لە باکوور خوەرهەڵات پارێزگاگە. 

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق وت، "چوار کەس کوشیان و دوانیش زەخمداربوین وە گورز نادیاریگ کە بنکەی  جەمەلۆن لە ناوچەیگ کشاوەرزی دەوروگەرد قەزای موقدادیە  باکوور خوەرهەڵات کردنە ئامانج".

‏وتیش؛ تەرمەگە ئەرا فەرمانگەی پزیشک دادوەری کلکریاس ئەرا تەواوکردن رێکارەیل یاسایی و زەخمداریەیل ئەرا نزیکترین خەستەخانە کلکریا.

