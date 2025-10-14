کوشیان پولیسیگ وە پەلاماریگ چەکدار لە باشوور سەڵاحەدین

شەفەق نيوز- سەڵاحەدین

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پولیس پارێزگای سەڵاحەدین، شەوەکی ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە کوشیان پولیسیگ لە ئەنجام پەلاماریگ چەکدار لەناوڕاس ناحیەی یەسرب لە باشوور پارێزگاگە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: چەکدارەیلیگ نەناسیای وەناو ماشینیگ تەڤا لە یەکیگ لە ئەندامەیل پولیس کردن لە نزیک بازار سەرەکی لە ناحیەی یەسرب سەروە قەزای بەلەد، کە وەکوتپڕ گیانی لەدەسدا، دیاری کرد کە پولیسەگە وەخت رویداوەگە لە دەوام فەرمی نەویە.

وتیش: هیزەیل ئەمنی رەسینە شوین رویداوەگە و تەرمەگە ئەرا پزشک دادوەری لە خەسەخانەی بەلەد بردن، وتیش: لایەنەیل پەیوەندیدار لێکۆڵینەوەی فراوانیگ واز کردن ئەرا ناسین بکوشەیل و یاسین وە بندروس رویداوەگە، کە مەزەنە کریەێد تووڵەسەنین هووزانە بوود.