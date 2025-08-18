کوشیان پولیسیگ وە رویداویگ هاتوچو لە دیالە
2025-08-18T15:30:04+00:00
شەفەق نيوز- ديالە
سەرچەوەیگ ئەمنی لە دیالە، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە کوشیان ئەندامیگ لە پولیس وە رویداویگ هاتوچو لە باکوور پارێزگاگە.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: مەوقەی ئەودیمکردن پولیسەگە لەبان ماوەی سەرەکی بەغداد – كەركوك لە ناحیەی عزێمە باکوور پارێزگای دیالە، تویش تلیان وە ماشینیگ بارهەڵگر هات.
وتیش: پولیسەگە وەکوتپڕ گیانی لەدەسدا و تەرمەگەی ئەرا پزشک دادوەری بریا، و رانندەی ماشینەگە دەسگیر کریا، و لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە واز کریا.