کوشیان چوار تیرۆرست وە گورزیگ ئاسمانی عراقی لە باشوور کەرکوک

شەفق نيوز- كەركوك

سەرچەوەیگ سەربازی لە پارێزگای کەرکوک، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە دەسکردن وە ئۆپراسیۆنیگ ئەمنی فراوان لە کەوڵ زغەیتون لە باشوور پارێزگاگە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئۆپراسیۆنەگە وە بەشداریکردن یەکەیلیگ لە سوپا و ئەندامەیل هەواڵگری و هیزەیل پشتیوانی جیوەجی کریا، و لە چەن شوینیگەو دەسوەپی کرد دویای رەسین زانیاری هویردیگ لە جموجویل گومانی لەلایەن ئەندامەیل تیرۆری لەناوب دووڵەگە، کە یەکیگە لە ناوچە زەوی و زارە سەختەیل کە ئەو شانەیلە لەناوی خوەیان شارنەو و جویلە کەن.

وتیش: فرۆکەوانی سوپای عراق گورزەیلیگ ئاسمانی وەبان ئامانجەیل چەسپیاگ و جویلەکەر لەناو دووڵەگە جیوەجی کرد، کە بویە مدوو کوشیان چوار تیرۆرست وەمەرەب خەویەیل سەرتایی، و ویرانکردن شوینەیلیگ ئەرا هامشوو و هەڵگردن کەرەستەیل وەکار هاوردوێن.

کەرتەیل ئەمنی وەردەوامن لە ئۆپراسیۆنەیل مینەکردن لە قویلایی دووڵەگە و دەورگردی ئەرا ئارامگەی ناوچەگە وەتەواوی، وەگەرد وەردەوامی هەماهەنگی ناوەین تەقەلای زەوی و ئاسمانی، ئەرا دڵنیابوین لە گلەونەخواردن هەر چالاکییگ تیرۆری هەڕەشەی ئاسایش کەرکوک بەێد.