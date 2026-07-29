کوشیان هاوڵاتییگ وە پەلاماریگ چەکداری لەبان رییگ ناودەوڵەتی لە باشوور عراق

شەفەق نیوز - زیقار

سەرچەوەیگ ئەمنی، رووژ سێشەممە، خەوەرداد لە کوشیان هاوڵاتییگ لە پارێزگای بەسرە لە ئەنجام پەلاماریگ چەکداری کە کردیەسەی ئامانج لەبان ری ناودەوڵەتی کە پارێزگایەیل زیقار و بەسرە وەیەکەوە بەسێد.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە "گرووپیگ چەکدار کە ماشینیگ جۊر (دۆج چارجەر) وەپیان بۊە تەقە لە هاوڵاتییەگە کردنە لە وەخت رەدبۊینی لەبان ریە ناودەوڵەتییەگە، کە بۊەسە مدوو کوشیانی لە جی خوەی".

دیاری کرد کە "لێکۆڵینەوە سەرەتاییەیل نشان دەن کە پەلامارەگە لەبان ناکۆکییگ هووزانە بۊە لەناوەین قوربانییەگە و تاوانبارەیل"، وتیش کە "پەلاماردەرەیل دۊای جیوەجیکردن پەلامارەگە وەرەو شۊنیگ نادیار واینە، لە وەختیگ هیزەیل ئەمنی دەس کردنەسە رێکارەیل لێکۆڵینەوە و شۊنکەفتن تاوانکارەیل".