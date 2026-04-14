‏کوشیان هاوڵاتییگ وە پەلامارداین چەکداری لە میسان و پەیاکردن وەجیماگەیل جەنگی لە زیقار

‏شەفەق نیوز ـ میسان

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە میسان، ئیوارەی ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە کوشیان هاوڵاتییگ وە پەلامار چەکداری لەناوڕاس پارێزگاگە، هەمیش هێزەیل ئەمنی لە زیقار وەجیماگەیل جەنگی پەیاکردن.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، "دوو چەکدار وەبان ماتووڕسکیل پەلامار هاوڵاتیگ سی ساڵان دانە لە یەکیگ لە جادەیل ناوچەی ماجیدیە لەناوڕاس شار عەمارە ناوەن پارێزگاگە، بویە مدوو دەسوەجی مردنی".

‏وتیش: "له‌ لێکوڵینه‌وه‌ سه‌ره‌تاییه‌یل ده‌رکه‌فت تاوانه‌گه‌ وە مدوو گیچەڵ کوەنەیگ بوویه‌ وەگەرد کەسەیل تر له‌ هه‌مان هووز".

‏له‌ پارێزگای زیقاریش، سه‌رچه‌وه‌یگ ئه‌منی وە ئاژانس شه‌فه‌ق نیوز خه‌وه‌ر دا: "هێزه‌ ئه‌منییه‌یل ده‌س گردن وەبان بڕیگ وەجیماگەی جه‌نگی له‌ ناوچه‌ی ته‌ل له‌حم له‌ باشوور ناسرییه‌، کە پێکهاتبوی له‌ 38 گولە هاوەن عه‌یار 60 ملم کە له‌ ده‌ه‌یه‌یل گوزەشتە له‌و ناوچه‌ ژێرخاک کریانە"، دیاریکرد "لایەنەیل په‌یوه‌ندیدار ئه‌را شوینیگ بیوەی بردنەسەیان ئامادەکریەن ئەرا تەقانن".

‏

‏