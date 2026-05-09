کوشیان ژنیگ و زەخمداربوین کەسەیلیگ ترەک وە تەقیان غازدانیگ لەناو ماڵیگ لە ئەنبار

شەفەق نیوز - ئەنبار

سەرچەوەیگ ئەمنی، رووژ شەممە، خەوەردا لە کوشیان ژنیگ و زەخمداربوین چەن کەسیگ وە سزیانەیلیگ جیاواز لە رخباری، دۊای رویداو ئاگریگ کە لە ئەنجام تەقیان غازدانیگ لەناو یەکیگ لە ماڵەیل لە قەزای گورمە لە خوەرهەڵات پارێزگای ئەنبار کەفتەو.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداو تەقیان غازدانیگ لەناو ماڵیگ لە ناوچەی گورمە رویدا، کە بویە هووکار هیزگردن ئاگریگ فراوان کە زەخمداربوین شمارەیگ لە ئەندامەیل خیزانەگە وە سزیانەیلیگ سەخت لەلی کەفتەو.

وتیش: کە زەخمدارەیلە ئەرا خەسەخانەی فەلووجە و خەسەخانەی رومادی بریان، و دیاری کرد کە یەکیگ لە زەخمدارەیل، کە ژنیگە وەناو (ئوم محمد)، لەوەر کاریگەربوینی وە زەخمدارییەگەی لە ئەنجام سەختی سزیانەگە گیان لەدەسدا.

سەرچەوەگە وتیش: خاوەن ماڵەگە شێخ ستار عەباس جومەیلی تەندروسی خاسە و تویش زەخمدارییگ رخدار نەویە، وتیش: لایەنە پەیوەندیدارەیل لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە واز کردنە ئەرا رەسین وە مدووەیلی.