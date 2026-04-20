کوشیان ژنیگ وە تەمەن وەشیوەی نادیاریگ لەناو ماڵیان لە زیقار
شەفەق نیوز ـ زیقار
سەرچەوەیگ ئەمنی لە زیقار، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە کوشیان ژنیگ وە تەمەن لەناو ماڵ خوەی وەشیوەی نادیاریگ لە خوەرهەڵات پارێزگاگە.
سەرچەوەگە وەئاژانس شەفەق نیوز وت: ژنیگ لە هەفتاگان تەمەنی کریاسە قوربانی لەقەێ لەشی شوین لێدان هەس، لەناو ماڵ خوەی لە ئاوای خەلیوی لە قەزای ئیسڵاح خوەرهەڵات پارێزگای زیقار پەیاکریاس.
وتیش: بارودۆخ تاوانەگە نادیارە تاوانبارەیل وئەرا شوین نادیاریگ وایە لەدویای ئەنجامدان تاوانەگە، دیاریکرد تەم قوربانیەگە ئەرا فەرمانگەی پزیشک دادوەری کلکریاس ئەرا تەواوکردن رێکارەیل یاسایی و لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە وازکریا.