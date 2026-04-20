‏کوشیان ژنیگ وە تەمەن وەشیوەی نادیاریگ لەناو ماڵیان لە زیقار

‏کوشیان ژنیگ وە تەمەن وەشیوەی نادیاریگ لەناو ماڵیان لە زیقار
2026-04-20T15:25:16+00:00

‏شەفەق نیوز ـ زیقار

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە زیقار، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە کوشیان ژنیگ وە تەمەن لەناو ماڵ خوەی وەشیوەی نادیاریگ لە خوەرهەڵات پارێزگاگە.

‏سەرچەوەگە وەئاژانس شەفەق نیوز وت: ژنیگ لە هەفتاگان تەمەنی کریاسە قوربانی لەقەێ لەشی شوین لێدان هەس، لەناو ماڵ خوەی لە ئاوای خەلیوی  لە قەزای ئیسڵاح خوەرهەڵات پارێزگای زیقار پەیاکریاس.

‏وتیش: بارودۆخ تاوانەگە نادیارە تاوانبارەیل وئەرا شوین نادیاریگ وایە لەدویای ئەنجامدان تاوانەگە، دیاریکرد تەم قوربانیەگە ئەرا فەرمانگەی پزیشک دادوەری کلکریاس  ئەرا تەواوکردن رێکارەیل یاسایی و لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە وازکریا.

