کوشیان ژن گەنجیگ وە گولە لە بەغدا و دەسوەسەرکردن شویەگەی

شەفەق نیوز ـ بەغدا

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە کوشیان گەنجیگ وە گولە لە بارودۆخ نادیاریگ لە باکوور بەغدای پایتەخت، و شویەگەی ئەرا لێکۆڵینەوە دەسگیرکریا.

سەرچەوەگە وە ئاژاس شەفەق نیوز وت، لە یەکیگ لە خەستەخانەیل ناوچەگە تەرم ژنیگ لەداڵگبوی 2000 رادەسکریا وە گولە دریابوی لەلی، شویەگەی راگەیاندبوی گولەی ویڵ بەریکەفتیە.

سەرچەوەگە وتیش، پسپۆرەیل تاوانناسی گومان لە قسەی شویەگەی کەن باوەڕ وەپی نیکەن، یەیش بویەسە مدوو دەسوەسەرکردنی ئەرا تەواوکردن لێکۆڵینەوەیل.