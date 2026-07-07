کوشیان ژنە پەروەردەکاریگ خانەنشین وە سەربڕین لەناو ماڵەگەی لە واسیت.. و گومان وە کەسەیل نزیک

شەفەق نیوز - واسیت

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای واسیت، ئمڕوو سێشەممە، خەوەرداد لە کوشیان خانمە پەروەردەکاریگ خانەنشین وە سەربڕین لەناو ماڵەگەی کە کەفێدە ناو قەزای سوێرە لە باکوور پارێزگاگە.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە لێکۆڵینەوە سەرەتاییەیل لە رویداوەگە دەسنشان وە گومانکردن وە وسانن کەسەیلیگ نزیک لەپشت ئی تاوان رخبارە کەن، و دیاری کرد کە نیشاندەرە سەرەتاییەیل نیشان دەن کە بکوشەگە وە ئامانج دزیکردن و دەسناین وەبان میرات و پۊلەیل قوربانییەگە لەناو ماڵەگە بۊە.