‏کوشیان ئەندامیگ ئەمنی وە گولە لەناو خاڵیگ پاسەوانی حیزبی لە کەرکوک

شەفەق نیوز ـ کەرکوک

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە کەرکوک، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لەکوشیان ئەندامیگ ئەمنی کە لە خاڵ پاسەوانی سەر وە یەکیگ لە حیزبەیل سیاسی کارکردیە، تویش تەقەکردن بویە وەلایەن هاوپیشەگەی.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "وردەوەردە لەناوەین دوو ئەندام ئەمنی لەناو خاڵ پاسەوانی دروسبویە رەسیەس ئەرا وەکارهاوردن چەک لە ئەنجام یەکیگیان دەسوەجی کوشیا" وتیش رویداوەگە لە نزیک بینای خەستەخانەی مناڵەیل وە ئاراستەی جادەی پارێزگا لەناوڕاس شارەگە رویدا.

‏وتیش، "هێزەیل ئەمنی ئاخڵەی شوین رویداوەگە دن و لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە وازکردن تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکریا تا رێکار پێویست بگرنەوەر".

‏سەرچەوەگە زانیاری زیاتز لەبان رویداوەگە و هووکاری بڵاونەکردیە، لێکۆلینەوەیل وەردەوامە لە چوینیەتی رویداوەگە.

