کوشیان ئەندامیگ ئەمنی و زەخمداریبوین و دەسگردن وەبان 50کگم مادەی هووشبەر لە کەرکوک
شەفەق نیوز ـ کەرکوک
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە رویدان تەقەکردن ناوەین هیزەیل ئەمنی و بازرگانەیل مادەی هووشبەر لە ناوچەی دارمان لە کەرکوک، مەوقەی جیوەجیکردن ئۆپراسیۆنیگ ئەمنی ئەرا دەسگیرکردن ئەو کەسەیلە تێوەگلیانە لە مادەی هووشبەر.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، تەقەکردن بویە مدوو کوشیان ئەندامیگ هێزەگە و ئەندامیگ ترەک ئەمنی زەخمداربویە، مەوقەی ئەنجامداین ئەرکیان لە هەڵکوتانە بان پەناگەیل بازرگانەیل مادە هووشبەرەیل.
وتیش؛ هێزەیل ئەمنی توەنستن لە ئۆپراسیۆنەگە، یەکیگ لە گەورە بازرگانەیل مادەی هووشبەر لە ناوچەگە دەسگیربکەن، و دەسبگرن وەبان مادەی قەیەغەکریاگ وەپیان، دیاریکرد ئۆپراسیۆنەگە لە چوارچمگ تەقەلای وەردەوام تێد ئەرا رویوەڕویبوین مادەی هووشبەر و ئەوزەڵداین ئەمنی.
دووپاتکرد، بارودۆخ ئەمنی ئەرا سروشتی خوەی گلەوخواردیە لە دویای کۆتایهاتن وە ئۆپراسیۆنەگە، زەخمدارەگە ئەرا چارەسەرکردن کلکریاسە خەستەخانە.