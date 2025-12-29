‏کوشیان ئەندامیگ ئەمنی و زەخمداریبوین و دەسگردن وەبان 50کگم مادەی هووشبەر لە کەرکوک

شەفەق نیوز ـ کەرکوک

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە رویدان تەقەکردن ناوەین هیزەیل ئەمنی و بازرگانەیل مادەی هووشبەر لە ناوچەی دارمان لە کەرکوک، مەوقەی جیوەجیکردن ئۆپراسیۆنیگ ئەمنی ئەرا دەسگیرکردن ئەو کەسەیلە تێوەگلیانە لە مادەی هووشبەر.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، تەقەکردن بویە مدوو کوشیان ئەندامیگ هێزەگە و ئەندامیگ ترەک ئەمنی زەخمداربویە، مەوقەی ئەنجامداین ئەرکیان لە هەڵکوتانە بان پەناگەیل بازرگانەیل مادە هووشبەرەیل.

‏وتیش؛ هێزەیل ئەمنی توەنستن لە ئۆپراسیۆنەگە، یەکیگ لە گەورە بازرگانەیل مادەی هووشبەر لە ناوچەگە دەسگیربکەن، و دەسبگرن وەبان مادەی قەیەغەکریاگ وەپیان، دیاریکرد ئۆپراسیۆنەگە لە چوارچمگ تەقەلای وەردەوام تێد ئەرا رویوەڕویبوین مادەی هووشبەر و ئەوزەڵداین ئەمنی.

‏دووپاتکرد، بارودۆخ ئەمنی ئەرا سروشتی خوەی گلەوخواردیە لە دویای کۆتایهاتن وە ئۆپراسیۆنەگە، زەخمدارەگە ئەرا چارەسەرکردن کلکریاسە خەستەخانە.

