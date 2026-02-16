کوشیان ئەندامیگ ئەمنی خانەنشین وەدەس چەکدارەیلیگ لە باکوور بەغداد

شەفەق نيوز- بەغداد

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە کوشیان ئەندامیگ ئەمنی خانەنشین، وە پەلاماریگ چەکدار لە باکوور بەغدای پایتەخت.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: چەکدارەیلیگ نەناسیای تەقە لە ئەندامیگ ئەمنی خانەنشین لە وەزارەت ناوخۆ لە ناوچەی حسێنیە کرد، کە بویە مدوو کوشتنی لەو شوینە.

سەرچەوەگە وتیش؛ لایەنەیل ئەمنی لێکۆڵینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە واز کردن، و تەرمەگە ئەرا پزشک دادوەری بریا.