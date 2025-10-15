‏کوشیان ئەندامیگ لە ئەنجومەن پارێزگای بەغداد و دوو یاوەری وە بومبیگ دانریاگ

‏

‏شەفەق نيوز - بەغداد

‏شەوەکی ئمڕوو چوارشەممە، ئەندام ئەنجومەن پارێزگای بەغدا لە بەرەی "السیادە" سەفاحجازی و دوان ترەک کەوەگەردیا بوین کوشیان لە ئەنجام وە ئامانجگردن ماشینیان لەری بۆمب لە قەزای تارمیە باکوور پایتەخت عراق.

‏ئەندام ئەنجومەن نوێنەرەیل عراقی لە بەرەی "السیادە" عائیشە غەزال ئەلمساری ئمڕوو لە بەیانیگ پرسەی حجازی کرد.

‏وت "تیرۆرکردنی غەدر و خیانەتە، تاوانیگ ترسنۆکانەس روژەیل سیا تیرۆرەیل تێردەو وەرچەو کە عاقیەیل لەوباوەڕەبوین ئەرا هەمیشە وەبانی زاڵ بوینە.

‏ مسار وت: "زنجیرەی تیرۆرکردن گلەوخوارد زەنگ رخداری لە بەغدای پایتەخت کوتێد، لەدویای ئەوەگ هاوڵاتیەیل ماوەیگ لە ئارامی و دڵنیایی زندگی کردن".

‏هەمیش هووز "ئەلبوحجازی" پرسەی ئەندام ئەنجومەن پارێزگای بەغدا سەفا حسێن ئەلمەشهەدانی کرد، کە ئمڕوو لە بەیانیگ وت وە مدوو تەقیان بۆمبیگ چەسپیاگ قێ ماشینەگەی لە قەزای تارمیە گیان لەدەسداس.

‏

‏

‏

‏