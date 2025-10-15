کوشیان ئەندامیگ لە ئەنجومەن پارێزگای بەغداد و دوو یاوەری وە بومبیگ دانریاگ
شەفەق نيوز - بەغداد
شەوەکی ئمڕوو چوارشەممە، ئەندام ئەنجومەن پارێزگای بەغدا لە بەرەی "السیادە" سەفاحجازی و دوان ترەک کەوەگەردیا بوین کوشیان لە ئەنجام وە ئامانجگردن ماشینیان لەری بۆمب لە قەزای تارمیە باکوور پایتەخت عراق.
ئەندام ئەنجومەن نوێنەرەیل عراقی لە بەرەی "السیادە" عائیشە غەزال ئەلمساری ئمڕوو لە بەیانیگ پرسەی حجازی کرد.
وت "تیرۆرکردنی غەدر و خیانەتە، تاوانیگ ترسنۆکانەس روژەیل سیا تیرۆرەیل تێردەو وەرچەو کە عاقیەیل لەوباوەڕەبوین ئەرا هەمیشە وەبانی زاڵ بوینە.
مسار وت: "زنجیرەی تیرۆرکردن گلەوخوارد زەنگ رخداری لە بەغدای پایتەخت کوتێد، لەدویای ئەوەگ هاوڵاتیەیل ماوەیگ لە ئارامی و دڵنیایی زندگی کردن".
هەمیش هووز "ئەلبوحجازی" پرسەی ئەندام ئەنجومەن پارێزگای بەغدا سەفا حسێن ئەلمەشهەدانی کرد، کە ئمڕوو لە بەیانیگ وت وە مدوو تەقیان بۆمبیگ چەسپیاگ قێ ماشینەگەی لە قەزای تارمیە گیان لەدەسداس.