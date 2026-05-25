کوشیان ئەندامیگ حەشد شەعبی وە تەقینەوەیگ لەناو بنکەی سپایکەر

شەفەق نیوز - سەڵاحەدین

دەزگای حەشد شەعبی، ئمڕوو دوشەممە، کوشیان یەکیگ لە جەنگاوەرەیلی جویر قوربانی لە ئەنجام تەقینەوەی گولەی هاوەنیگ لەناو کەرت ئۆپەراسیۆنەیل سەڵاحەدین راگەیان.

لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، دیاری کرد کە یەکیگ لە جەنگاوەرەیلی شەهید بویە لە ئەنجام تەقینەوەی گولەی هاوەنیگ لە کەرت ئۆپەراسیۆنەیل سەڵاحەدی، بی ئاشکراکردن وردەکارییەیل زیاتر.

سەرچەوەیگ ئەمنی، لە وەختیگ گوزەشتە لە ئمڕوو دوشەممە، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا لە زەخمداربوین ئەندامەیل لەناو حەشد شەعبی وە تەقینەوەی گولەی هاوەن 60 ملم لەناو بنکەی سەربازی سپایکەر لە پارێزگای سەڵاحەدین.

دیاری کە رۊداوەگە لە وەخت پاکەوکردن زەوی یەکیگ لە بورجەیل پاسەوانی و سزانن گیایەیل لەلایەن کارمەنەیلەو لەناو ئەو بنکە رۊ داگە کە ئەندامەیل لە سوپای عراقی و حەشد شەعبی لەخوەی گرێد، و تەقینەوەگە بویەسە هووکار زەخمداربوین سێ ئەندام، کە یەکیگیان رەوشی رخدارە لە ئەنجام زەخمداربوینی لە سەری.