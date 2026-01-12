‏کوشیان گەنجیگ وە گولە لەناو بازاڕ کەرامە لە ئەنبار

2026-01-12T09:42:14+00:00

‏شەفەق نیوز ـ ئەنبار

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، ەوەردا لە کوشیان گەنجیگ وە رویداو تەقەکردن لە بازاڕ قەزای کەرامە لە پارێزگای ئەنبار.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت؛ "گەنجەگە لەدویای تەقەکردن لەلی وە چەک نەناسریایگ گیان لەدەسدا" دیاریکرد "هێزەیل ئەمنی ئاخڵەی شوین رویداوەگە دان و لێکۆڵینەوە چۆنیەتی رویداوەگە و ئەو لایەنەیلە هانە پشتی وازکریا".

‏وتیش، "تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکریا لایەنەیل پەیوەنیدار دەسکردن وە کۆکردن بەڵگە و وەدویاچگن ئەو کەسەیلە دەس دیرن لە رویداوەگە".

