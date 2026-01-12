کوشیان گەنجیگ وە گولە لەناو بازاڕ کەرامە لە ئەنبار
2026-01-12T09:42:14+00:00
شەفەق نیوز ـ ئەنبار
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، ەوەردا لە کوشیان گەنجیگ وە رویداو تەقەکردن لە بازاڕ قەزای کەرامە لە پارێزگای ئەنبار.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت؛ "گەنجەگە لەدویای تەقەکردن لەلی وە چەک نەناسریایگ گیان لەدەسدا" دیاریکرد "هێزەیل ئەمنی ئاخڵەی شوین رویداوەگە دان و لێکۆڵینەوە چۆنیەتی رویداوەگە و ئەو لایەنەیلە هانە پشتی وازکریا".
وتیش، "تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکریا لایەنەیل پەیوەنیدار دەسکردن وە کۆکردن بەڵگە و وەدویاچگن ئەو کەسەیلە دەس دیرن لە رویداوەگە".