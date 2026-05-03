کوشیان گەنجیگ وە پەلاماریگ چەکدار لە بابل

2026-05-03T13:23:30+00:00

شەفەق نيوز- بابل 

سەرچەوەیگ ئەمنی لە بابل، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە کوشیان گەنجیگ لە قەزای شۆمەلی باشوور پارێزگاگە، دویای پەلاماردان چەکداریگ وەدەس ئامووزای خوەی.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداوەگە مەوقەی گلەوخواردن ئەو گەنجە بویە کە داڵگی ئەرا کاروان حەج رەسانیە.

وتیش: داڵگ ئەو گەنجە دویای رەسین خەوەر کوشتن کوڕەگەی ناچار بویە کاروان وەجی بیلێد و باێدەو.

سەرچەوەگە وتیش: لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە واز کریا ئەرا جیوەجیکردن ریکارەیل یاسایی.

