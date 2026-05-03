کوشیان گەنجیگ وە پەلاماریگ چەکدار لە بابل
2026-05-03T13:23:30+00:00
شەفەق نيوز- بابل
سەرچەوەیگ ئەمنی لە بابل، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە کوشیان گەنجیگ لە قەزای شۆمەلی باشوور پارێزگاگە، دویای پەلاماردان چەکداریگ وەدەس ئامووزای خوەی.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداوەگە مەوقەی گلەوخواردن ئەو گەنجە بویە کە داڵگی ئەرا کاروان حەج رەسانیە.
وتیش: داڵگ ئەو گەنجە دویای رەسین خەوەر کوشتن کوڕەگەی ناچار بویە کاروان وەجی بیلێد و باێدەو.
سەرچەوەگە وتیش: لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە واز کریا ئەرا جیوەجیکردن ریکارەیل یاسایی.