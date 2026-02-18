کوشیان گەنجیگ وە چەقوو و دەسگیرکردن چوار توومەتبار لەدویای وەردەوەردەیگ لە بەغداد
شەفەق نيوز- بەغداد
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە کوشیان گەنجیگ وە چەقوو لەناو مرافەیگ وەگەرد هاوساگەی لە ناوچەی زەعفەرانیە باشوور خوەرھەڵات بەغداد پایتەخت.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: گەنجیگ لەداڵگبوی ساڵ 1993 وە دەس هاوساگەی وە چەقوو لەناو ناوچەگە کوشیا.
وتیش: زانیاریەیل سەرەتایی نشان دەن کە ئەو وەردەوەردە و مافە لەبان بازیکردن مناڵەیل لەناو جادە بویە، کە رەسیەسە چەقووکیشان.
سەرچەوەگە دیاری کرد کە هیزیگ ئەمنی تواتست چوار کەس دەسگیر بکەێد کە دەسیان لەناو ئەو وەردەوەردە بویە، و تەرم کوشیایەگە ئەرا پزشک دادوەری بریا.