کوشیان گەنجیگ وە چەقوو و دەسگیرکردن چوار توومەتبار لەدویای وەردەوەردەیگ لە بەغداد

کوشیان گەنجیگ وە چەقوو و دەسگیرکردن چوار توومەتبار لەدویای وەردەوەردەیگ لە بەغداد
2026-02-18T13:09:09+00:00

شەفەق نيوز- بەغداد 

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە کوشیان گەنجیگ وە چەقوو لەناو مرافەیگ وەگەرد هاوساگەی لە ناوچەی زەعفەرانیە باشوور خوەرھەڵات بەغداد پایتەخت.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: گەنجیگ لەداڵگبوی ساڵ 1993 وە دەس هاوساگەی وە چەقوو لەناو ناوچەگە کوشیا.

وتیش: زانیاریەیل سەرەتایی نشان دەن کە ئەو وەردەوەردە و مافە لەبان بازیکردن مناڵەیل لەناو جادە بویە، کە رەسیەسە چەقووکیشان.

سەرچەوەگە دیاری کرد کە هیزیگ ئەمنی تواتست چوار کەس دەسگیر بکەێد کە دەسیان لەناو ئەو وەردەوەردە بویە، و تەرم کوشیایەگە ئەرا پزشک دادوەری بریا.

   

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon