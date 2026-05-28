کوشیان گەنجیگ وە چەقوو لە مەرافیگ لەناو قەورسانیگ لە دیالە
شەفەق نیوز ـ دیالە
سەرچەوەیگ ئەمنی لە دیالە، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە کوشیان گەنجیگ وە چەقوو لە وەخت مەرافیگ کە لەناو قەورسانیگ لە ناوچەی دوجمە لە قەزای خاڵس باکور پارێزگاگە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، رویداوەگە لە ئەنجام بویە مدوو کوشیان گەنجیگ لەشوین مەرافەگە، لە ئەنجام زەخمداربوین وە چەقوو.
وتیش؛ هێزە ئەمنیەسل توەنستن چوارکەس دەسگیربکەن لە ئەنجام رویداوەگە، لەناویان توومەتبار سەرەکی مەرافەگە هەس، و رێکارەیل یاسایی وەرانوەریان گیرێدەوەر.