‏کوشیان گەنجیگ وە چەقوو لە مەرافیگ لەناو قەورسانیگ لە دیالە

‏شەفەق نیوز ـ دیالە

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە دیالە، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە کوشیان گەنجیگ وە چەقوو لە وەخت مەرافیگ کە لەناو قەورسانیگ لە ناوچەی دوجمە لە قەزای خاڵس باکور پارێزگاگە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، رویداوەگە لە ئەنجام بویە مدوو کوشیان گەنجیگ لەشوین مەرافەگە، لە ئەنجام زەخمداربوین وە چەقوو.

‏وتیش؛ هێزە ئەمنیەسل توەنستن چوارکەس دەسگیربکەن لە ئەنجام رویداوەگە، لەناویان توومەتبار سەرەکی مەرافەگە هەس، و رێکارەیل یاسایی وەرانوەریان گیرێدەوەر.

