کوشیان گەنجیگ و زەخمداربوین دویەتیگ وە گولەی براگەی و سزیان ماڵیگ لە باشوور عراق

شەفەق نيوز - ميسان / زیقار

سەرچەوەیل ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردان لە موسلتن گەنجیگ لەناو وەردەوەردەی هووزانە، و دویەتیگ لە تەقەلای کوشتنی وەدەس براگەی رزگار بوی، و ماڵ وەرپرسیگ وەتەواوی سزیا، ئەوەیش وە رویداوەیلیگ جیاجیا لە پارێزگایەیل میسان و زیقار.

سەرچەوەیل ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وتن: گەنجیگ لە ناو وەردەوەردەیگ هووزانە لەبان محەویلەی کارەبا لە قەزای مەیموونە لە پارێزگای میسان کوشیا، وتیش: هیزەیل ئەمنی تەرمەگە ئەرا پزشک دادوەری بردن، و وە زوور جەنگەگە وساننەو.

وتیش: دویەتیگ وە گولەی براگەی لە ناوچەی ئیسکان باشوور شار ناسریە ناوەند پارێزگای زیقار زەخمدار بوی، ئەوەیش دویای دەمەقاڵیگ خیزانی، کە براگە دەسگیر کریا و خوەشکە ئەرا خەسەخانە بریا.

سەرچەوەیل وتنیش: ماڵ وەڕیەوبەر ناحیەی بەنی سەعد ئاگر چگەلی لەوەی شۆرتیگ کارەبا لە ناوڕاس ناحیەی بەنی سەعد باکوور پارێزگای زیقار، وتیش: ئاگرەگە بویە مدوو زەرەدەیل گەورەیگ، و تیمەیل وەرگری شارستانی توەنستن ئاگرەگە کپەو بکەن.