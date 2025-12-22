‏کوشیان مەدەنییگ وە مدوو تووڵەسەنین هووزانە و دەسگیرکردن توومەتبارەیگ لە خوەرهەڵات موسڵ

‏شەفەق نیوز ـ نەینەوا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای نەینەوا، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە کوشیان مەدەنیگ وە گولە وە مدوو مەرافەیگ هووزانە لە ناوچەی کوکجلی خوەرهەڵات شار موسڵ.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، مەفرەزەیگ لە پۆلیس نەینەوا توەنست دوو توومەتبار دەسگیربکەێد کە تێوەگلابوین لە رویداویگ، دیاریکرد توومەتبارەیل سەر وەلایەنیگ مەرافەکەرەیل هووزانەن کە لە ناوچەگە رویدایە.

‏سەرچەوەگە دیاریکرد، رویداوەگە زنجیرە رویداویگ پەیوەنیدار وە مەرافەیگ هووزانەی وەرینە، کە لە سەرەتای ئێمانەگە لەناوچەگە کە گەنجیگ لە لایەنەگەی تر کوشیا، یەیش گیچەڵەیل ناوەین هەردوگ لا زیاترەوکرد.

‏سەرچەوەگە وتیش، لایەنەیل ئەمنی دەسکردنە وە رێکارەیل یاسایی پێویست وەرانوەر توومەتبارەیل گیرێد، لێکۆڵینەوە وەردەوامە ئەرا وسانن رویداوەگە و نواگیریکردن لە کارەیل تونوتیژی.

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە شەش کانون یەکەم خەوەردا لە کوشیان گەنجیگ لە ناوچەی کوکجلی لە ئەنجام تەقەکردن لە تووڵەسەنین هووزانە.

