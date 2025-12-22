کوشیان مەدەنییگ وە مدوو تووڵەسەنین هووزانە و دەسگیرکردن توومەتبارەیگ لە خوەرهەڵات موسڵ
شەفەق نیوز ـ نەینەوا
سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای نەینەوا، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە کوشیان مەدەنیگ وە گولە وە مدوو مەرافەیگ هووزانە لە ناوچەی کوکجلی خوەرهەڵات شار موسڵ.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، مەفرەزەیگ لە پۆلیس نەینەوا توەنست دوو توومەتبار دەسگیربکەێد کە تێوەگلابوین لە رویداویگ، دیاریکرد توومەتبارەیل سەر وەلایەنیگ مەرافەکەرەیل هووزانەن کە لە ناوچەگە رویدایە.
سەرچەوەگە دیاریکرد، رویداوەگە زنجیرە رویداویگ پەیوەنیدار وە مەرافەیگ هووزانەی وەرینە، کە لە سەرەتای ئێمانەگە لەناوچەگە کە گەنجیگ لە لایەنەگەی تر کوشیا، یەیش گیچەڵەیل ناوەین هەردوگ لا زیاترەوکرد.
سەرچەوەگە وتیش، لایەنەیل ئەمنی دەسکردنە وە رێکارەیل یاسایی پێویست وەرانوەر توومەتبارەیل گیرێد، لێکۆڵینەوە وەردەوامە ئەرا وسانن رویداوەگە و نواگیریکردن لە کارەیل تونوتیژی.
سەرچەوەیگ ئەمنی لە شەش کانون یەکەم خەوەردا لە کوشیان گەنجیگ لە ناوچەی کوکجلی لە ئەنجام تەقەکردن لە تووڵەسەنین هووزانە.