کوشیان مەدەنییگ وە پەلامار چەکداری لە کەرکوک
شەفەق نیوز ـ کەرکوک
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە کوشیان گەنجیگ 27 ساڵان لە ناوچەی رەحیم ئاوا باکوور پارێزگای کەرکوک، لەدویای مەرافیگ کە رەسیەس ئەرا پەلامارداین چەک، بویەسە مدوو دەسوەجی گیان لەدەسدانی.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز ئاشکراکرد، قوربانیەگە وەرد بڕیگ هاوڕێ بویە، مەاف لەناوەینیان دروسبوود کە هووکاری نەزانریاس وەرجە ئەوەگ بڕەسێد ئەرا وەکارهاوردن چەککە لە ئەنجام بوودە مدوو زەخمداریبوینی و و لەشوین رویداوەگە کۆتایی وەژیانی هاوردیە.
وتیش، هێزەیل ئەمنی و تیم وەرەنگاربوین تاوانەیل دەسوەجی دویای خەوەردارکردن جویلەکردنە و دەسکردنە وە لێکۆڵینەوەی فراوانیگ لە رویداوگە، لە ماوەی کەمتر لە سێ ساعەت ناسنامەی ئەو کەسەیلە ئاشکرابکەن وە دەسگیربکریەن گشتیان ناسریاگ قوربانیەگەن.