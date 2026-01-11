‏کوشیان مەدەنییگ وە پەلامار چەکداری لە کەرکوک

‏شەفەق نیوز ـ کەرکوک

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە کوشیان گەنجیگ 27 ساڵان لە ناوچەی رەحیم ئاوا باکوور پارێزگای کەرکوک، لەدویای مەرافیگ کە رەسیەس ئەرا پەلامارداین چەک، بویەسە مدوو دەسوەجی گیان لەدەسدانی.

‏سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز ئاشکراکرد، قوربانیەگە وەرد بڕیگ هاوڕێ بویە، مەاف لەناوەینیان دروسبوود کە هووکاری نەزانریاس وەرجە ئەوەگ بڕەسێد ئەرا وەکارهاوردن چەککە لە ئەنجام بوودە مدوو زەخمداریبوینی و و لەشوین رویداوەگە کۆتایی وەژیانی هاوردیە.

‏وتیش، هێزەیل ئەمنی و تیم وەرەنگاربوین تاوانەیل دەسوەجی دویای خەوەردارکردن جویلەکردنە و دەسکردنە وە لێکۆڵینەوەی فراوانیگ لە رویداوگە، لە ماوەی کەمتر لە سێ ساعەت ناسنامەی ئەو کەسەیلە ئاشکرابکەن وە دەسگیربکریەن گشتیان ناسریاگ قوربانیەگەن.

