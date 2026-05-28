کوشیان فەرماندەیگ سەر وە لایەنیگ چەکدار وە تەقیان بۆمبیگ لە باشوور عراق.. ڤیدیۆ
شەفەق نیوز ـ میسان
سەرچەوەیگ ئەمنی لە میسان باشوور عراق، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە کوشیان فەرماندەیگ دیار سەر وە لایەنیگ چەکداری وە مدوو تەقیان بۆمبیگ و زەخمداری ئەو کەسەی وەگەردی بویە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، فەماندەگە سەر وە کەتائیب "ئەنسارەڵڵا ئەلعوفەقا" بویە، دیاریکرد "بۆمبەگە لەناو ئەو ماشینە دانریابوی کە سواری بویە.
وتیش؛ تەقینەوەگە بویە مدوو دەسوەجیکوشیان فەرماندەگە و ئەو کەسەش وەردی بویە ئەرا خەستەخانە کلکریا.