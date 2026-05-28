‏کوشیان فەرماندەیگ سەر وە لایەنیگ چەکدار وە تەقیان بۆمبیگ لە باشوور عراق.. ڤیدیۆ

شەفەق نیوز ـ میسان

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە میسان باشوور عراق، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە کوشیان فەرماندەیگ دیار سەر وە لایەنیگ چەکداری وە مدوو تەقیان بۆمبیگ و زەخمداری ئەو کەسەی وەگەردی بویە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، فەماندەگە سەر وە کەتائیب "ئەنسارەڵڵا ئەلعوفەقا" بویە، دیاریکرد "بۆمبەگە لەناو ئەو ماشینە دانریابوی کە سواری بویە.

‏وتیش؛ تەقینەوەگە بویە مدوو دەسوەجیکوشیان فەرماندەگە و ئەو کەسەش وەردی بویە ئەرا خەستەخانە کلکریا.

