کوشیان ئەفسەریگ و زەخمداری دوو کەس یەکیگیان پولیسە وە رویداویگ هاتوچو دڵتەزن ناوڕاس بەسرە

شەفەق نيوز - بەسرە

سەرچەوەیگ ئەمنی وەرپرس، ئمڕوو جمعە، خەوەردا لە کوشیان ئەفسەریگ پولیس وە رویداویگ هاتوچو دڵتەزن ناوڕاس شار بەسرە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداویگ هاتوچو ناوەین دوو ماشین تاهۆ و دەوریەیل پولیس لە بنکەی پولیس بەسرە وەردەوام خەسەخانەی جمهوری رویدا.

وتیش: رویداوەگە بویە مدوو کوشیان ئەفسەریگ وە پلەی مولازم یەک لە پولیس، و زەخمداری پولیسیگ و یەکیگ لە رانندەیل.