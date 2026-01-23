کوشیان ئەفسەریگ و زەخمداری دوو کەس یەکیگیان پولیسە وە رویداویگ هاتوچو دڵتەزن ناوڕاس بەسرە
2026-01-23T07:36:33+00:00
شەفەق نيوز - بەسرە
سەرچەوەیگ ئەمنی وەرپرس، ئمڕوو جمعە، خەوەردا لە کوشیان ئەفسەریگ پولیس وە رویداویگ هاتوچو دڵتەزن ناوڕاس شار بەسرە.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداویگ هاتوچو ناوەین دوو ماشین تاهۆ و دەوریەیل پولیس لە بنکەی پولیس بەسرە وەردەوام خەسەخانەی جمهوری رویدا.
وتیش: رویداوەگە بویە مدوو کوشیان ئەفسەریگ وە پلەی مولازم یەک لە پولیس، و زەخمداری پولیسیگ و یەکیگ لە رانندەیل.