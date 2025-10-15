کوشیان ئەفسەریگ پولیس و زەخمداری کەسەیلیگ ترەک وە رویداویگ هاتوچو لە زیقار
شەفەق نيوز- زیقار
سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای زیقار، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە کوشیان ئەفسەریگ پایەبەرز لە پولیس، و زەخمداری کەسەیلیگ ترەک وە رویداویگ هاتوچو لە پارێزگاگە.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداویگ هاتوچو لە دەروازەی شار ناسریە، کەفتە ناوەین دوو ماشین ئەندامەیل ئەمنی هەڵگردوێن.
سەرچەوەگە وتیش: رویداوەگە بویە مدوو کوشیان ئەفسەریگ وە پلەی عەقید، و دووان ترەک زەخمدار بوین یەکیگیان ئەفسەرە وەپلەی عەقید، وتیش: تەرم قوربانیەگە ئەرا پزشک دادوەری بریا، و زەخمدارەیل ئەرا خەسەخانە بریان.