کوشیان ئەفسەریگ پولیس و زەخمداری کەسەیلیگ ترەک وە رویداویگ هاتوچو لە زیقار

شەفەق نيوز- زیقار

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای زیقار، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە کوشیان ئەفسەریگ پایەبەرز لە پولیس، و زەخمداری کەسەیلیگ ترەک وە رویداویگ هاتوچو لە پارێزگاگە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداویگ هاتوچو لە دەروازەی شار ناسریە، کەفتە ناوەین دوو ماشین ئەندامەیل ئەمنی هەڵگردوێن.

سەرچەوەگە وتیش: رویداوەگە بویە مدوو کوشیان ئەفسەریگ وە پلەی عەقید، و دووان ترەک زەخمدار بوین یەکیگیان ئەفسەرە وەپلەی عەقید، وتیش: تەرم قوربانیەگە ئەرا پزشک دادوەری بریا، و زەخمدارەیل ئەرا خەسەخانە بریان.